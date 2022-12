Anleger werden es im kommenden Jahr nicht leicht haben – zumindest, wenn es nach Martin Lück und Ann-Katrin Petersen geht. Beide sind Kapitalmarktstrategen beim Vermögensverwalter BlackRock. "Es wird erforderlich sein, noch granularer zwischen Sektoren, Regionen und Unterabteilungen von Anlageklassen zu differenzieren, statt wie bisher auf breite Positionierungen zu setzen", schreiben sie in ihrem aktuellen globalen Anlageausblick. Auch "eine Anpassung der Balance zwischen Risikoappetit und dem, was der Markt bereits eingepreist hat" sei in Zukunft stärker notwendig.

Sie begründen ihre Einschätzung zum einen mit der aktuellen Wirtschaftslage. Die hohe Inflation, schwankendes Wachstum, ausbremsende Zentralbanken, steigende Anleihezinsen und anhaltender Druck auf Risikoaktiva werden ihrer Meinung nach in Zukunft bestehen bleiben. Erst wenn "der ökonomische Schaden eingetreten ist", dürften Zentralbanken von ihrem harten Kurs abweichen. Die Märkte hätten das noch nicht ausreichend eingepreist: "Wir denken, dass insbesondere Aktienbewertungen die bevorstehende Rezession noch nicht hinreichend abbilden", schreiben sie. "Erst wenn wir glauben, dass dies der Fall ist, werden wir auch unsere Risikopositionierung wieder positiver gestalten."