Der Contracts for Difference Verband e.V. (CFD-Verband) ruft alle CFD-Nutzer in Deutschland zur Teilnahme an der diesjährigen Auflage seiner alljährlichen großen Marktstudie auf. Im Zuge einer Umfrage möchte der Verband wie in jedem Jahr mehreren Aspekten des Themas CFD nachgehen, unter anderem welches Maß an Erfahrungen CFD-Anleger in der Regel aufweisen, welche weiteren Finanzinstrumente sie neben Differenzkontrakten handeln und wie die Entscheidungsfindung bei ihren Investments aussieht.

Hier können Anleger an der Umfrage teilnehmen.

Dem CFD-Verband ist zudem daran gelegen, ein genaues Bild der CFD-Branche und der Marktteilnehmer zu erhalten. Im Zuge von Corona-Krise und Ukraine-Krieg und der damit einhergehenden erhöhten Volatilität an den Börsen stoßen die Differenzkontrakte auf ein großes Interesse, aber auch unabhängig davon möchte der Verband grundsätzlich im Sinne des Anlegerschutzes für mehr Transparenz beim Thema CFDs sorgen – und interessiert sich im Zusammenhang damit auch dafür, was den durchschnittlichen CFD-Anleger bewegt und was dieser etwa von der Politik in punkto Rahmenbedingungen erwartet.

Die Umfrage ist ab sofort über mehrere Wochen aktiv. Ihre Auswertung fließt in die Marktstudie des CFD-Verbands ein, deren Veröffentlichung im ersten Quartal 2023 erfolgt.

Über den CFD-Verband:

Der CFD-Verband ist die zentrale Interessenvertretung der auf Differenzkontrakte, zu Englisch „Contracts for Difference“ (CFD), spezialisierten Finanzdienstleister in Deutschland und Ansprechpartner für Anleger zu diesem Thema. Seine Mitgliedsunternehmen repräsentieren einen Großteil des deutschen Gesamtmarktes. Der Verband setzt sich für einen transparenten CFD-Handel sowie hohe Anlegerschutz- und Regulierungsstandards in Deutschland ein. Alle Mitglieder verfügen über eine BaFin-Lizenz oder werden von der BaFin reguliert.

Weitere Infos unter www.cfdverband.de