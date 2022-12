DCL Corporation beginnt US-amerikanische und kanadische Umstrukturierungsprozesse, um Betriebsveräußerung zu erleichtern

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Toronto (ots/PRNewswire) - DCL Corporation (DCL oder das Unternehmen), einführender Hersteller und Wiederverkäufer von Farbpigmenten, gab heute bekannt,dass am 20. Dezember 2022, seine Tochtergesellschaften mit Sitz in denVereinigten Staaten einen Schuldnerantrag für eine gerichtlich überwachteUmstrukturierung gemäß Chapter 11 des Bankruptcy Code (dt. Insolvenzgesetzes)beim U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware (dt. Insolvenzgerichtfür den Distrikt Delaware) eingereicht haben, um den laufenden Verkaufsprozesszu erleichtern. Gleichzeitig haben das Unternehmen und seine kanadischenTochtergesellschaften auch ein gerichtlich beaufsichtigtesUmstrukturierungsverfahren in Kanada auf der Grundlage des Companies' CreditorsArrangement Act, R.S.C. 1985, c. C-36, in der geänderten Fassung (CCAA),eingeleitet.Im Rahmen dieser Einreichungen hat DCL einen Stalking-Horse-Kaufvertrag überVermögenswerte abgeschlossen, nach dem DCL im Wesentlichen alle Vermögenswertedes Unternehmens im Rahmen eines Verkaufsverfahrens gemäß Abschnitt 363 des U.S.Bankruptcy Code veräußern wird. Die Vereinbarung unterliegt der gerichtlichenGenehmigung und allen höheren oder besseren Angeboten, die gemäß den im Rahmendes Verkaufsprozesses vorgeschlagenen Bietverfahren eingehen.Die internationalen Tochtergesellschaften von DCL im Vereinigten Königreich undin den Niederlanden sind nicht im Verfahren nach Chapter 11 oder imCCAA-Verfahren enthalten.Zur Unterstützung des Umstrukturierungsprozesses hat sich der bestehendeKreditgeber von DCL, Wells Fargo, bereiterklärt, bis zu 55 Millionen US-Dollarals Massedarlehen bereitzustellen. Nach der gerichtlichen Genehmigung erwartetdas Unternehmen, dass diese Finanzierung zusammen mit dem Cashflow aus derBetriebstätigkeit das Geschäft im normalen Betrieb während des gerichtlichbeaufsichtigten Prozesses unterstützen wird. Das Unternehmen bedient weiterhinKunden und Endverbraucher in den USA, in Kanada und weltweit.Scott Davido, Chief Restructuring Officer des Unternehmens, stellte fest: "Wirfreuen uns, diesen Kaufvertrag über Vermögenswerte abzuschließen und diekontinuierliche Unterstützung unserer Kreditgeber zu erhalten, während wirdiesen Prozess abschließen. Das Umstrukturierungsverfahren in den USA und inKanada wird unseren Verkaufsprozess unterstützen, unsereLiquiditätsherausforderungen angehen, unsere Bilanz stärken und DCL für dieZukunft besser positionieren. Darüber hinaus danken wir allen DCL-Mitarbeitern