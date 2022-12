Tesla, Daimler, Varta – so kommt man auch gut durch 2023

Liebe Leser, 2022 war kompliziert, mitunter stressig am Aktienmarkt. Wer pro zyklisch unterwegs war, der konnte in seinen Depots 50, manche sogar 90 Prozent Geld verbrennen. (Hier geht es zu unseren Depots und Abos – auch zum Testen bzw. für einen Monat als Probe zu abonnieren). Vergleiche unter Börsenbriefen sind immer mit Vorsicht zu genießen, doch für Feingold Research können wir sagen, dass wir 2022 im Plus beenden und 2021 auch deutlich positiv performt haben. 2021 ein klein wenig geringer als mancher Konkurrent, dafür haben wir 2020, 2022 und schon 2009 gezeigt, dass wir in schwierigen Aktienjahren da sind und mit unseren Sicherungen die Depots unserer Abonnenten retten und den Wert erhalten. Auf www.feingoldresearch.de finden Sie im Abo-Bereich auch die entsprechenden Nachweise und jeder kann sich auch umhören.

Unser Turbo-Dienst liegt im Vergleich zum 1.1.22 mit 2,9 Prozent im Plus. 2023 erwarten wir ein besseres Börsenjahr, jedoch durchaus turbulent. Das wichtigste – wir thematisieren es auch in der Kolumne bei T-Online am Sonntag – fallen Sie nicht auf Zinslockangebote wie jene von ING rein, sondern investieren Sie am Aktienmarkt. Eine Nasdaq 5.000 Punkte unter Rekordhoch sind bspw. ein Geschenk. Übrigens – wir waren am Mittwoch in Berlin auf einer großen Krypto / Bitcoin-Konferenz. Auch da ist die Stimmung im Keller, aber wir werden auch den Bereich Krypto und Gold antizyklisch als kleine Beimischung für 2023 auf der Liste haben. Mit klaren Worten – WENN man Krypto und Bitcoin haben will im Depot, dann ist das Chance-Risiko-Verhältnis aktuell das BESTE der letzten 3 Jahre!

2% also 2022 – die Welt, aber in einem solchen Jahr wie 2022 sind wir nicht unhappy damit.

Aber sei es drum – investieren ist keine Glückssache, sondern Strategie, Geduld und wie 2022 – Nerven behalten. Der Fear&Greed-Index in den USA ist just von 16 auf 61 Zähler geradezu durchgestartet und auch der DAX hat sich von 11.800 auf 14.600 merklich erholt. Unsere Perspektive sehen Sie auch hier im Video mit NTV… Doch zurück zum Markt: