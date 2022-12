Vom Vorabend sind noch die Quartalszahlen von Micron Technology zu bewerten. Die Aktie notiert am Jahrestief und bekommt von Unternehmensseite her Druck, da weitere Einsparungen und auch Personalentlassungen an der Tagesordnung stehen. Wie wirkt sich das auf den deutschen Chiphersteller Infineon aus?

Umsatzspitzenreiter ist heute die Volkswagen-Aktie: nach der Sonderdividende steht der Kurs am Jahrestief. Technisch korrekt, aber ohne diesen Fakt wäre die Charttechnik dennoch anders gelagert. Was gibt es aus dem Unternehmen zu berichten und was ist von der Dynamik am Aktienverlauf von Tesla zu halten? Auch dies möchten wir Ihnen hier aufzeigen.