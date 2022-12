Güstrow (ots) - Steve Heinecke und Alexander Laubner sind die Gründer und

Geschäftsführer der Performance Hotel GmbH. Gemeinsam mit ihrem Team

unterstützen sie Hotels, Urlaubsresorts und Apartmentanlagen bei der Gewinnung

von Gästen und Mitarbeitern. Die Grundlage bildet eine Direct-First-Strategie,

mit deren Hilfe Hotelbetreiber ihr Direktgeschäft zum primären Umsatztreiber

machen - unabhängig von anderen Anbietern, Reiseveranstaltern und externen

Buchungsplattformen.



Anders als noch vor einigen Jahren buchen heute immer mehr Menschen ihr Hotel

über das Internet. Ohne Online Travel Agencies, kurz OTAs, hätten viele Hotels

inzwischen wohl keine Buchungen mehr. Der Trend geht ganz klar hin zur

Onlineplattform. Das versetzt Hotelbetreiber in eine schwierige Lage, denn nur

allzu oft sind sie extrem von externen Vertriebskanälen abhängig. Nicht selten

fühlen sie sich dadurch unter Druck gesetzt, die Geschäftsbedingungen der

Buchungsplattformen - wenn auch widerwillig - zu akzeptieren. "Viele Hotels

haben ihre Eigenvermarktung in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt",

erklären Steve Heinecke und Alexander Laubner von der Performance Hotel GmbH.

"Ein großer Teil der Hoteliers verzichtet zum Beispiel nach wie vor auf eine

zielgerichtete Vermarktung im Internet. In der Folge wächst ihre Abhängigkeit

von externen Vertriebskanälen immer weiter." Um sich unabhängiger zu machen, sei

es unabdingbar, dass Hotelbetreiber lernen, ihr Marketing richtig einzusetzen.

Im Folgenden haben die Experten fünf Tipps verraten, wie Hotels sich effizient

selbst vermarkten - und sich so von externen Anbietern, OTAs und anderen

Reiseveranstaltern unabhängig machen.





1. Auf Direktvermarktung fokussierenDie übergeordnete Strategie eines jeden Hotels sollte in der Direktvermarktungliegen, also dem Gewinnen eigener Gäste über die Hotel-Webseite. So kann eineKomfortzone erreicht werden, in der kaufkräftige Gäste angezogen werden, ohnesich von hohen Distributionskosten von Drittanbietern abhängig machen zu müssen.Der größte Hebel, der vielen Hoteliers gar nicht bewusst ist, liegt in derSkalierung, mit der sich ein wesentlicher Mehrumsatz im Direktgeschäfterwirtschaften lässt.2. Die richtigen Kanäle auswählenZiel der Direktvermarktung ist es, die eigene Zielgruppe möglichst präziseanzusprechen - und sie so in treue Gäste zu verwandeln. Damit das gelingt,sollten Hotelbetreiber ihre Marketingmaßnahmen auf Kanäle konzentrieren, dieeinen messbaren Return on Investment (ROI) liefern. Die kosteneffizientesteMethode dafür besteht im Performance Marketing.3. Die Erfolge messenEin wesentlicher Aspekt des Performance Marketings besteht darin, die erzieltenErfolge regelmäßig anhand von Kennzahlen zu überprüfen. Hoteliers sollten daherim Vorfeld unbedingt die Erfolgskriterien für ihre Marketingkampagnendefinieren. So lässt sich schnell erkennen, welche Marketingmaßnahmentatsächlich positive Ergebnisse erzielen und wo noch Optimierungsbedarf besteht.4. Sales und Marketing abgrenzenFür viele Hotelbetreiber sind Sales und Marketing untrennbar miteinanderverbunden. Oft neigen sie in der Folge dazu, sich auf den Sales-Bereicheinzuschießen, statt in hochwertige Marketingmaßnahmen zu investieren. DerErfolg des Marketings für den gesamten Unternehmenserfolg wird also verkannt. Umdiesen Mindset-Fehler zu vermeiden, empfiehlt es sich, Sales und Marketing vonAnfang an konsequent voneinander zu trennen.5. Skalieren und expandierenSobald sich erste Marketingerfolge bemerkbar machen, können Hoteliers sichdarauf konzentrieren, ihre Zielgruppe in loyale Gäste zu verwandeln. Durch einegezielte Skalierung und allmähliche Expansion sind kontinuierlicheUmsatzsteigerungen möglich. So erreichen Hotelbetreiber dank PerformanceMarketing ein völlig neues Umsatzlevel.Sie möchten mehr Umsatz erzielen und Ihr Direktgeschäft ausbauen, um künftigunabhängiger von Portalen und Vermittlern zu werden? Melden Sie sich jetzt beiPerformance Hotel (https://performancehotel.com/) , um ein unverbindlichesKennenlerngespräch zu vereinbaren.Pressekontakt:Performance Hotel GmbHVertreten durch Alexander Laubner & Steve Heineckehttps://performancehotel.comE-Mail: mailto:info@performancehotel.comPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/161506/5401060OTS: Performance Hotel