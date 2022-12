WOLFSBURG/HANNOVER (dpa-AFX) - Volkswagens IT-Vorständin Hauke Stars hält die Rechnersysteme des größten europäischen Autokonzerns auch bei möglichem internationalen Datenklau für ausreichend geschützt. "Die geschäftskritischen Daten liegen in unseren drei Zentren hier in Wolfsburg", sagte die Managerin der "Welt" auf die Frage, ob es etwa in China Risiken für das Abgreifen sensibler Informationen durch Akteure von außen gebe. In Asien liege ein wichtiges Datenzentrum der Unternehmensgruppe zudem in Singapur statt in der Volksrepublik.

Generell gelte: "Unsere Kollegen arbeiten auf geschützten Systemen und sehen selbst nur diejenigen Daten, die für sie freigegeben sind", erklärte Stars. "Somit kann der chinesische Staat per se nicht auf die Datenräume zugreifen. Wenn eine Sicherheitsbehörde in China auf unsere Systeme zugreifen könnte, hätten wir ein großes Problem."