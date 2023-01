Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Unser Premium-Service für alle, die konstant und entspannt traden wollen. Wie handeln die Großen und warum? Charts, News, Setups und System-Trading. Alles, was der spekulative Anleger braucht.

Ask 0,67

Ask 0,67

Ask 0,44

Ask 0,44

In dieser Ausgabe beleuchten wir die Unternehmen PayPal und Visa sowohl aus fundamentaler als auch aus charttechnischer Sicht.

Aktien: PayPal vs. Visa - Kaufaktien für 2023?

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer