Berlin (ots) - Alles wird immer teurer, auch das Reisen. Aktuelle Daten* der

Flugsuchmaschine SWOODOO (https://www.swoodoo.com/) zeigen: Bei einigen

Reisezielen erreichen die Preissprünge kommendes Jahr derart absurde Dimensionen

gegenüber den Durchschnittspreisen im Jahr 2022, dass sich selbst ambitionierte

Schnäppchenjäger auf der Suche nach Top-Rabatten die Zähne ausbeißen könnten.

Unter den Urlaubsorten mit den größten Anstiegen sind auch einige Ziele, die bei

deutschen Urlaubern beliebt sind. SWOODOO verrät deshalb günstige Alternativen

und gibt einige Tipps, wie Urlauber auch bei steigenden Preisen noch sparen

können.



Ciao Bella Italia





Sehr deutlich legen Flugpreise zu verschiedenen Reisezielen in Italien zu. Werzum Beispiel nach Florenz fliegt, muss 2023 aktuell mit Flugpreisen vondurchschnittlich 279 Euro rechnen - 100 Euro mehr als noch 2022 (ein Preisplusvon ca. 56 Prozent). Nach Bologna geht es für im Schnitt 188 Euro (plus ca. 68Prozent). Flugpreise für Tickets nach Genua sind von durchschnittlich 169 auf274 Euro geklettert (plus ca. 62 Prozent), Richtung Triest von 187 auf 299 Euro(plus ca. 6 Prozent).SWOODOO-Tipp: Flüge nach Venedig scheinen preisstabil und sind voraussichtlichauch 2023 für durchschnittlich unter 150 Euro zu haben.Auch Richtung Türkei ziehen Preise anAuch wer das kulturreiche Land am Bosporus auf seiner Bucket List hat, muss imkommenden Jahr wohl mehr hinlegen: In die Hauptstadt Ankara geht es nachderzeitigem Stand für im Schnitt 321 Euro (plus ca. 39 Prozent). DeutlichePreisanstiege zeichneten sich zuletzt bei Flügen in türkische Städte ab, die alsStrandurlaubsorte beliebt sind: Nach Zonguldak kommt man im neuen Jahr fürdurchschnittlich 360 Euro (plus ca. 60 Prozent verglichen mit 2022), nach Izmirund Bodrum ist mit einem Preisanstieg von jeweils über 100 Euro zu rechnen (umca. 58 Prozent auf im Schnitt 326 Euro bzw. um ca. 57 Prozent auf im Schnitt 345Euro).SWOODOO-Tipp: Soll es in die Türkei gehen, sind Flüge nach Antalya mit Preisenvon durchschnittlich 302 Euro zu favorisieren - trotz Anstieg von ca. 52 Prozentnoch die günstigere Alternative. Für flexible Urlauber bietet sich dasBalkanland Bulgarien an. Flüge in die Hauptstadt Sofia scheinen 2023 mit einemDurchschnittspreis von 157 Euro (plus ca. 6 Prozent) relativ preisstabil zubleiben.Preis-Turbulenzen besonders auf LangstreckenflügenIn schwindelerregenden Höhen bewegen sich die derzeit absehbarenPreissteigerungen gegenüber 2022 auch bei einigen Langstreckenflügen: So sindzum Beispiel Flüge nach Buenos Aires (Argentinien) auf durchschnittlich 1.222Euro (plus ca. 50 Prozent), nach Santiago (Chile) auf durchschnittlich 1.154