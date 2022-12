Wie wird das Jahr 2023 für Aktien und andere Märkte im Spannungsfeld zwischen Inflation, Rezession und Notenbanken? Niemand hat eine Glaskugel, aber mit Blick auf das gelpolitische Umfeld kann man sagen: kommt es 2023 zu einer Rezession, sind an der Wall Street die Bewertungen der Aktienmärkte zu teuer. Kommt es dagegen zu keiner Rezession, dann werden die Notenbanken die Zinsen nicht senken (müssen) - was aber die Märkte für das nächste fest eingepreist haben! Vielleicht wäre es für die Märkte sogar besser, wenn es zu einer Rezession kommt, denn die Corona-Zeit hat eines klar gezeigt: der monetäre Faktor ist der wichtigste an der Börse, noch wichtiger als die Bewertungen der Aktien. Als die Wirtschaft 2020 im (fast totalen) Lockdown war, stiegen die Aktienmärkte, weil die Notenbanken die Märkte mit Liquidität fluteten. Nun passiert das Gegenteil - und solange sich das nicht 2023 ändert, werden es die Märkte schwer haben..

Hinweise aus Video:

1. Kohle für Deutschland – Energiesicherheit siegt über Klimaziele

2. Deutsche Discounter sind die Gewinner im bankrotten Großbritannien

3. Literaturhinweis Vince Ebert: "Lichtblick statt Blackout"

