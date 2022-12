Selenskyjs Forderung nach weiterer Unterstützung verhallte nicht ungehört. Die USA wollen als Teil eines neuen Militärhilfe-Pakets in Höhe von 1,85 Milliarden US-Dollar (1,74 Milliarden Euro) ein Patriot-Luftabwehrsystem in die Ukraine schicken, auch neue Munition wurde den Ukrainern versprochen. Aus Berlin kam am Donnerstag die Bestätigung für weitere Budget-Unterstützung aus dem Kreis der G7-Staaten. Im Kreml riefen die Zusagen an den Kriegsgegner ärgerliche Reaktionen hervor.

WASHINGTON/MOSKAU/BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem symbolträchtigen Auftritt des ukrainischen Präsidenten Wolodymr Selenskyj vor dem US-Kongress hat Russland seine Rhetorik gegenüber dem Westen noch einmal verschärft. Selenskyj hatte sich vor den Parlamentariern beider Kammern in Washington und bei einem Ttreffen mit US-Präsident Biden trotz des seit beinahe einem Jahr andauernden Angriffskriegs gegen sein Land ungebrochen gezeigt.

Moskau kündigt Zerstörung von Patriot-Luftabwehr in Ukraine an

Die US-Flugabwehrsysteme werde man nach deren Lieferung in die Ukraine zerstören, kündigte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag an. "Die Entmilitarisierung ist doch eines der Ziele der militärischen Spezialoperation", wurde er von der russischen Nachrichtenagentur Interfax zitiert. Den USA warf er vor, mit den Patriot-Lieferungen praktisch direkt Krieg gegen Russland zu führen.

Russland werde sich nicht von seinen Kriegszielen abbringen lassen, sagte Peskow. Der Besuch Selenskyjs in den USA zeige vielmehr, dass weder Washington noch Kiew bereit seien, Moskau auch nur anzuhören. "Und es gab auch keine echten Aufrufe zu Frieden", sagte Peskow. Den USA gehe es vielmehr darum, "ihre Linie fortzusetzen und de facto indirekt mit Russland bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen". Der russische Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, hatte den USA zuvor einen "Stellvertreterkrieg" in der Ukraine gegen Russland vorgeworfen.

Selenskyj nach Brüssel eingeladen - EU-Ukraine-Gipfel geplant

Polen begrüßte hingegen die Entscheidung der USA, die Lieferung der Flugabwehrsysteme an die Ukraine freizugeben. Damit werde sich die Ukraine wirksam "gegen russische Terroranschläge auf die kritische Infrastruktur" verteidigen können, sagte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak. Auf seiner Rückreise aus den USA traf Selenskyj am Donnerstag auch den polnischen Staatschef Andrzej Duda. Besprochen worden seien "strategische Pläne für die Zukunft, bilaterale Beziehungen und Zusammenarbeit auf internationaler Ebene im Jahr 2023", teilte Selenskyj über seinen Telegram-Kanal mit.