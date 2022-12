LAS VEGAS, 22. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- VIMworld hat die große Eröffnung seines neuen Shops in der BNB Smart Chain mit der Veröffentlichung seiner Winterkollektion 2022 und einem sensationellen Preisnachlass von 50 % auf den Einzelhandelspreis gefeiert. Die Winterkollektion 2022 umfasst drei verschiedene Boxen mit den Namen „Joy", „Ho Ho Ho" und „Together", wobei Together die seltenste ist und an die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 erinnern soll.

Wer jetzt eine Box kauft, wartet gespannt auf die Veröffentlichung zu Weihnachten – dann können die Boxen geöffnet werden. An besagtem Tag werden die Boxen für ein VIMworld-EGG („Electronically Gifted Goodie") mit einer von sechs verschiedenen Raritäten geöffnet. Die glücklichen Besitzer können sich dann über ein „legendäres" oder „göttliches" EGG freuen, das die besten Chancen bietet, einen hochrangigen Gefährten zu enthalten. Wer jedoch ein „gewöhnliches", „feines", „seltenes" oder „episches" EGG findet, hat immer noch die Chance, äußerst wertvolle und besonders seltene Gegenstände zu finden.