S&P 500 - Erneuter Abprall im Bereich von 3.800 Punkten

Zuvor hieß es im Insight: "Unverändert steht die Ichimoku-Wolke mit dem Bereich um 3.800 Punkte im Fokus. Bei einem Abprall nach oben wäre der Widerstand um 3.900 Punkte wohl die erste Zielmarke. Bricht der S&P 500 hingegen nachhaltig nach unten durch, wäre ein weiterer Kursrückgang bis zum 200er-EMA im Wochenchart bei 3.700 Punkten möglich. Zu beachten ist auch die heutige bärische Überschneidung des 10er-EMA unter den 50er-EMA, womit ein weiteres Short-Signal generiert wurde."

Mit dem aktuellen Rücklauf bis 3.800 Punkte hat sich die Lage wiederholt. Es könnte im weiteren Handelsverlauf am heutigen Donnerstag zu einer Erholung kommen, die sich am morgigen Freitag fortsetzen könnte. Der S&P 500 ist aktuell kurzfristig überverkauft und befindet sich direkt an mehreren Unterstützungen. Es ist nun zunächst mit einer erneuten Erholung zu rechnen.