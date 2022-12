Das zweite Gipfelforum der Wasserstoffenergiebranche zwischen China, Japan und Südkorea war ein Erfolg

Weifang, China

Hong Kong Business Daily. Am Morgen des 9. Dezembers fand das zweite Gipfelforum

der Wasserstoffenergiebranche zwischen China, Japan und Südkorea online statt.

Es stand unter dem Thema, wie chinesischer Wasserstoff 10.000 Haushalte mit

grüner Energie der Zukunft versorgen und damit einen Beitrag zur

Dekarbonisierung leisten kann. Xu Chunming, Akademiker und CAS-Mitglieds, Peng

Suping, Akademiker und CAE-Mitglieds und Mao Zongqiang, Vizevorsitzender der

International Hydrogen Energy Association, hielten Grundsatzreden in

Videobeiträgen, und auch Li Lanxiang, stellvertretender Sekretär des Komitees

der Städtischen Parteikomitees von Weifang, hielt eine Rede.



Auf dem Forum führten Xu Chunming, Peng Suping, Mao Zongqiang und andere

führende Experten und Wissenschaftler auf dem Gebiet der Wasserstoffenergie

einen tiefgehenden Austausch über die Entwicklung der umweltfreundlichen

Wasserstofftechnologie, Innovation in der Brennstoffzellentechnologie,

internationale Marktforschung über Wasserstoffenergie und weitere Themen vor dem

Hintergrund der "Dualen Kohlenstoffstrategie". Sie führten außerdem eine

wissenschaftliche Analyse hinsichtlich Produktion, Lagerung, Transport,

Verarbeitung, Nutzung und zukünftiger Marktaussichten für umweltfreundliche

Wasserstoffenergie durch und boten tragfähige Lösungsvorschläge an.