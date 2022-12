Teradata erneut auf Platz eins in allen vier Anwendungsfällen im Gartner-Report Critical Capabilities for Cloud Database Management Systems for Analytical Use Cases 2022 (FOTO)

San Diego/München (ots) - Teradata wurde zudem als "Cloud Database Management

Leader" im Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems 2022

bewertet.



Teradata hat in allen analytischen Anwendungsfällen den Höchstwert im

Gartner-Report "Critical Capabilities for Cloud Database Management Systems for

Analytical Use Cases 2022" erhalten. Dieser wurde am 15. Dezember 2022 von den

Analysten Rick Greenwald, Merv Adrian, Adam Ronthal, Henry Cook, Philip Russom

und Xingyu Gu veröffentlicht.