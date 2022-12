Medaro Mining schließt Phase-I-Explorationsarbeiten auf dem Lithiumkonzessionsgebiet Rapide in Quebec ab

Beschreibung des Programms

Das Programm beinhaltete Boden- und Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen mit dem Ziel, eine Gruppe von Pegmatiten zu erproben, zu kartieren und zu ermitteln, die Potenzial für eine Lithiummineralisierung haben. Im Rahmen dieses Arbeitsprogramms wurden auch magnetische Boden- und geophysikalische VLF-Messungen über 30 Profilkilometer absolviert. Auf dem Konzessionsgebiet zusammen mit dem Konzessionsgebiet Darlin von Medaro wurde auch eine hochauflösende geophysikalische magnetische Flugmessung mit dem Hubschrauber durchgeführt, über die separat im Detail berichtet werden wird.

Es wurden insgesamt dreizehn Diamantbohrlöcher mit NQ-Durchmesser und einem Bohrvolumen von insgesamt 2.805 Metern niedergebracht. Die Firma Forage Hebert Inc. Drilling aus Amos (Quebec) zeichnete als Auftragnehmer für die Bohrarbeiten verantwortlich. Die Bohrlöcher durchschnitten mehrere Pegmatite mit unterschiedlichen Mächtigkeiten und Lithologien. Diese Pegmatite wurden während des gleichzeitigen Bodenprospektions- und Probenahmeprogramms kartiert. Alle Explorationsdaten werden derzeit zusammengestellt und, sobald sie verfügbar sind, veröffentlicht.

Lageplan der Bohrungen 2022

Alle Gesteins-, Boden- und Bohrkernproben wurden unter Anwendung von Best Practices in Beuteln verpackt und gekennzeichnet und an die Einrichtung von Activation Laboratories („ACTLABS“) in Ancaster (Ontario) zur Probenaufbereitung und -analyse unter Verwendung des Laborcodes Ultratrace 7 geliefert. Der Bohrkern wurde in einer Kernanlage in St-Dominique du Rosaire protokolliert und beprobt.

Michael Mulberry, CEO von Medaro, erklärt: „Das Jahr 2022 verlief viel versprechend für das Unternehmen, welches mit Stolz auf seine Erfolge im Hinblick auf den Erwerb und die Erschließung von Lithium- und Urankonzessionen zurückblickt. Alle Lithiumkonzessionsgebiete von Medaro befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander in Quebec, nachdem wir vor Kurzem unser einziges Konzessionsgebiet in Ontario veräußern konnten. Dies ermöglicht es uns, unsere Explorationsprogramme nahtlos und kosteneffizient bis ins neue Jahr hinein fortzusetzen und weitere Erschließungsarbeiten vorzunehmen. Wir freuen uns darauf, ein solides, auf Lithium ausgerichtetes Arbeitsprogramm für das Jahr 2023 zu erarbeiten.“