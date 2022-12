NEW YORK (dpa-AFX) - Nach deutlichen Erholungsgewinnen an den US-Börsen zur Wochenmitte ist es am Donnerstag wieder abwärts gegangen. Marktexperten verwiesen vor allem auf überwiegend robuste Konjunkturdaten als Grund. Diese untermauerten, dass die Wirtschaft stark genug sei, um weiteren Straffungen durch die US-Notenbank Fed standzuhalten, hieß es. Zudem belasteten schwache Quartalszahlen und ein trüber Ausblick des Chipherstellers Micron .

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial weitete im Handelsverlauf seinen frühen Verluste aus. Rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss gab er um 2,2 Prozent auf 32 638,55 Punkte nach. Der S&P 500 , der in den vergangenen Tagen eine Stütze bei 3800 Punkten gefunden hatte, sackte nun darunter. Zuletzt ging es für den marktbreiten Index um 2,74 Prozent auf 3772,26 Punkte abwärts. 98 Prozent der 500 Aktien gaben nach. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 büßte 3,73 Prozent auf 10 817,12 Punkte ein.