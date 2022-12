Supermicro stellt ARM-basierte Server mit Ampere® Altra®- und Ampere Altra® Max-Prozessoren für cloud-native Anwendungen vor

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Leistungsoptimierte Server der

Supermicro MegaDC-Familie, gepaart mit Ampere® Altra®- und Altra® Max-CPUs,

senken die Betriebskosten durch innovative Architektur



Supermicro (NASDAQ: SMCI) , ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, KI/ML,

Storage und 5G/Edge, kündigt eine erweiterte Produktlinie mit einer aufregenden

neuen ARM-basierten Serverreihe als Teil der https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o

=3742992-1&h=1503306118&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%

26o%3D3742992-1%26h%3D1592845888%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%25

2Fen%252Fproducts%252Fmegadc%26a%3DMegaDC&a=MegaDC -Familie an. Mit den Ampere

Altra®- und Ampere Altra® Max-Prozessoren nutzt die Mt. Hamilton-Plattform ein

einziges, einheitliches Motherboard-Design und zielt auf cloud-native

Anwendungen wie Cloud Gaming, Video-on-Demand, CDN, IaaS, Datenbanken,

Object-Storage, dichte VDI- und Telco-Edge-Lösungen (Distributed Unit und

Centralized Unit). Darüber hinaus erfüllen die neuen Server mehrere Ziele für

Cloud-native Workloads, insbesondere die Bereitstellung einer hohen Leistung pro

Watt bei der Ausführung von skalierbaren Workloads und solchen, die eine sehr

geringe Latenzzeit erfordern.





"Supermicro erweitert seine Produktpalette durch die Einführung vonARM-basierten Servern mit den Ampere Altra- und Altra Max-CPUs", erklärte IvanTay, SVP für Produktmanagement bei Supermicro. "Durch die Erweiterung unsererbereits umfangreichen Server-Produktlinie haben unsere Kunden noch mehrAuswahlmöglichkeiten für ihre spezifischen Workloads. Mit unseremBuilding-Block-Solutions-Ansatz können wir schnell optimierte Anwendungsserverfür Kunden weltweit anbieten."Die MegaDC ARM-basierten Produktlinien von Supermicro verwenden einBuilding-Block-Design, das ein Motherboard mit einem einzigen Sockel inVerbindung mit einer Ampere Altra- oder Altra Max-CPU mit bis zu 128 Kernen proServer (die derzeit höchste Kernzahl in der Serverbranche), bis zu 4 TBDDR4-Speicher und ein modulares Design mit beispiellosen Optionen für maximaleE/A, PCIe und Speicher bietet.Die MegaDC-Produktlinie von Supermicro umfasst eine Reihe von Servern mit einereinzelnen Ampere Altra- oder Altra Max-CPU, in einem 1U oder 2U Formfaktor, mitbis zu vier doppelt so breiten GPUs oder bis zu 24 x 2,5"-U.2-NVMe-Laufwerken,die im laufenden Betrieb ausgetauscht werden können. Darüber hinaus verfügen dieSysteme über ein integriertes redundantes 25 GbE-SFP28-Ethernet-Netzwerk mitNVIDIA Mellanox CX4. Die ARM-basierten Server von Supermicro sind mit einer