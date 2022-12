EU fördert Entwicklungszusammenarbeit von PCC und Forschungseinrichtungen für leistungsfähigere Lithium-Ionen-Batterien / EIT RawMaterials fördert Produktionsaufbau von Silizium-Kohlenstoff-Komposit

Duisburg (ots) - Die Duisburger PCC-Konzerngesellschaft PCC Thorion GmbH und

ihre Forschungspartner, das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE,

die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und das CENIDE der Universität

Duisburg-Essen haben ein Forschungsprojekt zur Leistungssteigerung von

Lithium-Ionen-Batterien gestartet. Für das Vorhaben werden EU-Fördermittel in

Höhe von 3,5 Millionen Euro eingesetzt. Ziel ist es, die Produktion des von der

PCC Thorion und dem Fraunhofer ISE entwickelten innovativen

Silizium-Kohlenstoff-Verbundwerkstoffs als Anodenmaterial und dafür geeignete

Silizium-Nanopartikel auf industriellen Maßstab hochzuskalieren.



Der zum European Institute of Innovation and Technology gehörende

Finanzierungspartner EIT RawMaterials unterstützt das Projekt zur

Leistungssteigerung von Li-Ionen-Batterien im Rahmen des Förderprogramms KAVA 9.

Als weitere Kooperationspartner gewann die PCC Thorion das Fraunhofer ISE, die

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und das Center for Nanointegration

Duisburg-Essen (CENIDE) der Universität Duisburg-Essen. Sie bringen künftig

jeweils ihre Forschungskapazitäten und wegweisende Expertise im Bereich der

Batteriematerialien in das Projekt ein.