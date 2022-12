Gefährliche Preiskorrektur, Kommentar zum Immobilienmarkt von Anna Steiner

Frankfurt (ots) - Die Immobilienpreise sinken. Endlich, möchte man fast sagen,

kannten sie doch jahrelang nur eine Richtung: stetig bergauf. Nun gehen sie

erstmals seit acht Jahren zurück - um homöopathisch erscheinende 0,4 Prozent

gegenüber dem Vorquartal. Doch die Trendwende, die Finanzierer und Ökonomen

zuletzt bereits erwartet hatten, hat damit begonnen: Die Preise für Wohneigentum

werden in den kommenden Monaten eher weiter sinken als wieder steigen. Was den

Traum vom Eigenheim zunächst in greifbarere Nähe zu rücken scheint, birgt

Gefahren.



Der Grund für sinkende Preise ist auch auf der Nachfrageseite zu suchen: Das

Ende der ultralockeren Geldpolitik, das die Notenbanken spätestens im

zurückliegenden Sommer zur Bekämpfung der sehr hohen Teuerungsraten weltweit

eingeläutet haben, lässt die Kreditzinsen steigen. Auch die hohe Inflation

selbst und die steigenden Baukosten - nicht zuletzt aufgrund der über viele

Monate anhaltenden Materialengpässe und des Fachkräftemangels - dämpfen die

Nachfrage.