Galeria Karstadt Kaufhof Interessent springt ab

Detmold (ots) - Der Detmolder Unternehmer Markus Schön hat mit seinem

Büroartikelhandel Buero.de kein Interesse mehr an einer Übernahme von Standorten

des insolventen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof. Stattdessen wolle er

seine Expansionspläne nun mit dem Aufbau eigener "Schön hier"-Standorte

umsetzen, teilte er am Donnerstagabend dem in Bielefeld erscheinenden

WESTFALEN-BLATT mit. Ursprünglich hatte Buero.de Interesse an 47 Filialen des

insolventen Konzerns bekundet.



Die Entscheidung gegen eine Übernahme sei das Ergebnis zweitägiger Beratungen

seiner Unternehmensgremien, erklärt Schön. Als Grund für den Sinneswandel nennt

der 48-Jährige eine zu erwartende Personalflucht nach den Spekulationen über die

Schließung von rund 90 statt bislang in Rede stehender 40 der bundesweit 131

Galeria-Filialen. Vor diesem Hintergrund sei es "vermessen zu glauben, die guten

Leute warten lange mit der Jobsuche". Deshalb nehme Buero.de mit sofortiger

Wirkung Abstand von der Übernahme von Galeria-Filialen, auch weil dieser Prozess

Geld und Ressourcen koste und binde.