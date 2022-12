Victory Resources Corporation kündigt Aktienkonsolidierung und Namensänderung in Victory Battery Metals Corp. an

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA (22. Dezember 2022) - Victory Resources Corporation (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) („Victory“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, eine Namensänderung in „Victory Battery Metals Corp.“ (die „Namensänderung“) und die Konsolidierung seiner Stammaktien im Verhältnis von drei (3) Stammaktien vor der Konsolidierung zu einer (1) Stammaktie nach der Konsolidierung des Unternehmens (die „Aktienkonsolidierung“) durchzuführen. Das Board of Directors genehmigte die Namensänderung und Aktienkonsolidierung am 16. Dezember 2022.

Es befinden sich derzeit 127.611.222 Stammaktien des Unternehmens im Umlauf. Dementsprechend wird das Unternehmen nach Inkrafttreten der Aktienkonsolidierung über 42.537.074 ausgegebene und ausstehende Stammaktien verfügen, vorausgesetzt, dass es keine weiteren Änderungen im ausgegebenen Kapital des Unternehmens gibt.

Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, seine ausstehenden Optionen und Warrants im Verhältnis drei (3) zu eins (1) zu konsolidieren, sodass jede konsolidierte Option und jeder konsolidierte Warrant den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zum Dreifachen des ursprünglichen Ausübungspreises berechtigt.

Die Aktienkonsolidierung soll dem Unternehmen mehr Flexibilität bei der Suche nach zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten verschaffen und unterliegt der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange. Das Datum des Inkrafttretens der Namensänderung und der Konsolidierung wird der 28. Dezember 2022 sein, der Stichtag der 29. Dezember 2022.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Mark Ireton, President

Tel: +1 (236) 317 2822 oder gebührenfrei 1 (855) 665-GOLD (4653)

E-mail: IR@victoryresourcescorp.com

Über Victory Battery Metals Corp.

VICTORY BATTERY METALS CORP. (CSE: VR) ist eine börsennotierte Investmentfirma mit Beteiligungen an Rohstoffprojekten in Nordamerika. Das Unternehmen sucht auch aktiv nach anderen Explorationsmöglichkeiten.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.