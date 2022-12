CHISINAU, Moldawien, 23. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Moldawien hat durch seine jüngste Partnerschaft mit dem Global Sustainable Tourism Council (GSTC) einen wichtigen Schritt im Rahmen seines Engagements für Nachhaltigkeit in der Tourismusbranche getan. Durch die Förderung der Umsetzung der Nachhaltigkeitskriterien des GSTC wird sichergestellt, dass der Tourismussektor Moldawiens den höchsten globalen Standards für nachhaltigen Tourismus entspricht. Dieses Engagement wurde durch die Unterzeichnung eines Partnerschaftsabkommens zwischen dem moldawischen Kulturministerium, der staatlichen Behörde, die den Tourismussektor koordiniert, und GSTC bestätigt. Dieses Partnerschaftsabkommen schafft einen Kooperationsrahmen für die Entwicklung einer nachhaltigen Tourismusindustrie in Moldawien.

Moldawien, ein kleines Land in Osteuropa, das zwischen Rumänien und der Ukraine liegt, hat ein beträchtliches Potenzial, sich zu einem nachhaltigen Tourismusziel zu entwickeln. Die jüngsten Investitionen und Entwicklungen im Wein- und Landtourismus des Landes haben zu einer Reihe neuer Tourismusprodukte geführt, die das einzigartige kulturelle, kulinarische, wein- und abenteuerbezogene Reisepotenzial Moldawiens hervorheben. Der Schwerpunkt der moldawischen Tourismusstrategie liegt auf der Erhaltung der authentischen Kultur des Landes und der Entwicklung des Tourismus in den ländlichen Gemeinden, was bereits eine starke Grundlage für die Nachhaltigkeit darstellt.