RIAD, Saudi-Arabien, 23. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Die „Smart Cities Challenge", die während der zweiten Ausgabe des Global AI Summit gestartet wurde, begrüßt weiterhin diejenigen, die bis zum 8. Januar 2023 teilnehmen möchten. Der Wettbewerb wird durch eine strategische Partnerschaft zwischen dem Ministry of Municipal and Rural Affairs and Housing (MOMRA), der Saudi Data & AI Authority (SDAIA), der Royal Commission for Riyadh City und der Riyadh Region Municipality organisiert.

Der Wettbewerb wird virtuell ausgetragen und zielt darauf ab, moderne Lösungen zu entwickeln, um die kommunale Landschaft in den Städten des Königreichs zu verbessern, technologische Lösungen zu finden, die zur Erkennung und Reduzierung visueller Umweltverschmutzung beitragen, und bei der Suche nach Lösungen mittels Daten und KI von lokalem und globalem Know-how zu profitieren.