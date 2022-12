LYSAKER, NORWEGEN / ACCESSWIRE / 23. Dezember 2022 / Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre und Zero-Emission-Freunde,

was für ein Jahr!

Wir starteten mit einem Aktienkurs von NOK 4,775 in das Jahr 2022 und konnten diesen Kurs seither nicht einfach nur steigern, sondern das Unternehmen in unglaublichem Tempo weiterentwickeln und mehr erreichen, als ich für möglich gehalten hätte. Es wurden Partnerschaften begründet und ausgebaut. Das Brennstoffzellenentwicklungsprojekt schreitet planmäßig weiter voran, wobei wir am 14. Dezember ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk erhielten, als wir den allerersten Brennstoffzellen-Stack von TECO 2030 in den Händen halten konnten!

Wir haben es geschafft, durch die Ausgabe einer Wandelanleihe Kapital zu beschaffen, wobei das Narvik-Gebäude als Sicherheit diente, das uns unser Vermieter Teknologiveien Eiendom AS dankenswerter Weise zur Besicherung zur Verfügung stellte. Durch diese Wandelanleihe war es uns möglich, Anleihen im Wert von ca. NOK 100 Millionen auszugeben. Außerdem gaben wir im Rahmen von vier Kapitalerhöhungen in Höhe von insgesamt ca. NOK 90 Millionen im Jahresverlauf neue Aktien aus.

Im Laufe von 2022 konnten wir die Zahl unserer Mitarbeiter fast verdoppeln und verfügen nun in allen Niederlassungen, unter anderem in Lysaker, Narvik, Miami und Singapur, über neue Ressourcen.

In den Wintermonaten Anfang 2022 unterzeichneten wir mehrere strategische Partnerschaftsvereinbarungen mit lokalen Wasserstoffproduzenten im Norden von Norwegen und etablierten eine formelle Kooperation mit der Al-Misehal Group in Saudi-Arabien. Die Partnerschaft mit der Al-Misehal Group wird zu einem Joint Venture führen mit dem Ziel, führende Brennstoffzellenlösungen in diese hochambitionierte Region im Nahen Osten zu liefern. Saudi-Arabien verfügt über ein Vision-2030-Programm, in welchem nicht nur die Reduzierung der Emissionen, sondern auch eine Erhöhung des Lebensstandards anvisiert wird.

Im Mai 2022 gewannen unsere Aktien mit einem Up-Listing an der Handelsplattform OTCQX der OTC Markets in den USA und in Kanada an Liquidität. Dies bedeutet, dass US-amerikanische und kanadische Anleger einfacheren und kosteneffizienteren Zugang zu unseren Aktien erhielten.