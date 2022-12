Nachdem wir gestern noch über die schnelle und sehr starke Rückeroberung der 14.000er-Region gesprochen hatten, gab es zunächst einen Nachlauf dieses Momentums. In der Morgenanalyse am 22.12.2022 stellten wir die starke Bewegung wie folgt dar (Rückblick):

20221222 DAX Vorboerse

Dabei wurde auch der technisch nächste Widerstand im Ausblick formuliert:

Ich halte mich heute an das GAP zu gestern, was nun rund 30 Punkte beträgt und darunter wieder mit Blick zur 14.000 eine Short-Position auf. Auf der Oberseite sind die 14.150 und 14.200 Widerstandsbereiche.

Nachdem wir direkt bis zur 14.160 liefen, drehte das Momentum dort und vollzog eine regelrechte Kehrtwende. Die 14.100 bot noch mehrfach Unterstützung, da hier der GAP-Bereich zu Mittwoch lag. Doch darunter gab es kaum ein Halten. Mit der Berührung der 14.000 war der Druck nicht abgearbeitet. US-Daten sorgten für Unmut an der Wall Street. Diese waren in Form des Bruttoinlandsproduktes zwar positiv, doch genau dies unterstützt den Kurs der US-Notenbank und sorgte für weitere Zinssorgen:

Damit fielen die Kurse an der Wall Street massiv und unterschritten auch den GAP-Bereich zu Dienstag wieder. Unser DAX fand erst später einen Boden - genau genommen durch das zeitliche Ende des Handels. Die Daten der Börse Frankfurt zeigen damit eine sehr eindeutige Tendenz auf:

2022-12-22 DAX Boerse Frankfurt

Summieren wir die Tage im Dezember auf, ist eine Weihnachtsrallye bisher ausgeblieben:

2022-12-23 Tagesparameter

Der dynamische Rücklauf gestern könnte Sorgen machen:

20221223 DAX Xetra Wochenverlauf

Wie ordne ich dies im großen Bild ein?

Letzte DAX-Ideen vor Weihnachten

Übergeordnet hat der XETRA-DAX damit erneut den Tief-Bereich berührt:

20221223 DAX Xetra mittelfrist

An der Wall Street blieb ein Minus zurück, was jedoch zwischenzeitlich deutlich stärker war:

Wall Street Blick am 2022-12-22

Hier sahen wir ebenfalls starke und eindeutige technische Trends, die zwischenzeitlich endeten und sich dynamisch umkehrten. Im Nasdaq handelte ich dies wie folgt:

Ab Januar dann gern auch wieder mit Dir zusammen im Wall Street Trading Treff.

Aus dieser Gegenbewegung heraus leite ich für heute einen erneuten "Kampf" um die 14.000 Punkte ab. Die Vorbörse ist etwas fester als der gestrige XETRA-Schlusskurs und zeigt damit ein potenziell neues GAP auf:

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für Freitag den 23.12.2022 inklusive Feiertage

Dabei sprechen wir normalerweise neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen. Doch da passiert in diesem Jahr nichts mehr - die Börsen haben dann in der kommenden Woche wie folgt geöffnet:

2022-12-23 Börsenfeiertage

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es heute noch einmal.

Nach den gestern veröffentlichten Persönlichen Konsumausgaben der Amerikaner stehen heute die Privatausgaben und der PCE Kerndeflator um 14.30 Uhr auf der Agenda. Persönliche Einkommen und die Auftragseingänge langlebiger Güter umrahmen diese Daten.

16.00 Uhr blicken wir noch auf die Verkäufe neuer Häuser und wie immer Freitags 21.30 Uhr auf den COT-Report.

Ausführlich habe ich alle anstehenden Termine hier aufgelistet:

2022-12-23 Wirtschaftsdaten

