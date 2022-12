München (ots) -



- Ein Jahr rauchfrei lohnt sich - fast 13.400 Euro über die Laufzeit der RLV

sparen

- RLV: Anbietervergleich spart bis zu 63 Prozent - noch vor Jahresende

versichern & 400 Euro sparen

- CHECK24-Versicherungsexpert*innen beraten bei allen Fragen zur

Risikolebensversicherung



Wer raucht, zahlt für eine Risikolebensversicherung (RLV) deutlich höhere

Beiträge als Versicherte, die nicht rauchen. Das zeigt eine Auswertung von

CHECK24. Im Beispiel wird deutlich, dass die jeweils fünf günstigsten RLV-Tarife

für rauchende Personen dreimal höher sind, als für langjährige

Nichtraucher*innen.1)





"Die Versicherer erheben Zuschläge für Raucherinnen und Raucher, da dasTodesfallrisiko höher ist" , sagt Dr. Björn Zollenkop, GeschäftsführerVorsorgeversicherungen bei CHECK24. "Dabei spielt es keine Rolle, ob nurgelegentlich geraucht wird oder täglich. Auch durch den Konsum von E-Zigaretten,Shishas oder Schnupftabak wird man von den meisten Versicherern als rauchendeingestuft."Beispiel: Eine 45-jährige Bürokauffrau, die seit mindestens zehn Jahren nichtgeraucht hat, zahlt für eine RLV mit einer Versicherungssumme von 300.000 Euround 20 Jahren Laufzeit im Schnitt der fünf günstigsten Tarife bei CHECK24monatlich 35 Euro. Ist diese Frau erst seit einem Jahr rauchfrei, liegt derdurchschnittliche Monatsbeitrag bei 46 Euro. Als Raucherin zahlt sie monatlichim Schnitt 102 Euro für eine RLV. Somit zahlt sie dreimal mehrVersicherungsbeitrag als eine Person, die seit mindestens zehn Jahren nichtgeraucht hat.Ein Jahr rauchfrei lohnt sich - fast 13.400 Euro über die Laufzeit der RLVsparenViele Versicherer erheben einen viel geringen Beitrag, wenn die versichertePerson schon seit mindestens zehn Jahren rauchfrei ist. Aber auch wer erst seitkurzem das Rauchen aufgegeben hat, kann viel Geld sparen.2)"Auch wer erst seit einem Jahr rauchfrei unterwegs ist, kann gegenüber einerPerson die raucht viel Geld über die Laufzeit sparen", sagt Dr. Björn Zollenkop."In unseren Beispielrechnungen der jeweils fünf günstigsten Tarife wären das1.128 Euro bzw. 13.393 Euro. Wichtig ist, den Tabakkonsum in jedem Fall korrektanzugeben, sonst drohen Nachzahlungen oder im schlimmsten Fall ist derVersicherungsschutz in Gefahr."Einige Versicherer ermöglichen es, während der Vertragslaufzeit den Tarif zuwechseln, wenn die Versicherten mit dem Rauchen aufhören - und zwar ohne einevollumfängliche Gesundheitsprüfung. Personen, die eine RLV abschließen möchtenund sich zum Beispiel als Neujahresvorsatz vornehmen, das Rauchen aufzugeben,können durch die richtige Tarifwahl über die Laufzeit mehrere Hundert Eurosparen.Björn Zollenkop rät, sich persönlich beraten zu lassen: "Alle, die bei uns in