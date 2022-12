Lithium bleibt einer der Schlüsselrohstoffe, damit die Elektrifizierung des Verkehrs gelingt. Mehr als 60 Länder weltweit haben sich bereits verpflichtet, sich sukzessive vom Verbrennungsmotor zu verabschieden und den Straßenverkehr zumindest bei den Pkw in mehreren Schritten vollständig auf elektrische Antriebe umzustellen. Auf diese Weise sollen auch die selbst gesteckten und international vereinbarten Klimaziele erreicht werden.

Allerdings gilt es dabei auch, die Lieferketten für wichtige Rohstoffe zu sichern. Europa stand da bisher eher neben sich. Schließlich gibt es hier nur wenige eigene Rohstoffe-Projekte. Dies gilt auch für Lithium, einem Schlüsselbestandteil von Batterien. Derzeit werden in Europa etliche Batteriefabriken hochgezogen. Bei der Versorgung mit den nötigen Rohstoffen drohen aber neue Abhängigkeiten. Mit Blick auf die Ereignisse in Folge des Ukraine-Kriegs will man aber genau diese unbedingt vermeiden. Bei Batteriemetallen kommt allerdings zusätzlich der Faktor Wettbewerb hinzu. China beherbergt bereits den größten Markt für Elektroautos und hat die größten Batteriekapazitäten – und einen riesigen Bedarf an Lithium. Die USA haben wiederum spätestens mit dem „Inflation Reduction Act“ deutlich gemacht, dass es in Rohstofffragen auch auf die „Partner“ in Europa keine Rücksicht nehmen werde.

Allerdings ist Europa nun ein ganz wichtiger Schritt gelungen. Die Europäische Union und Chile haben nämlich die Verhandlungen über ein fortgeschrittenes Rahmenabkommen erfolgreich abschließen können. Es ist nicht nur geopolitisch, sondern auch wirtschaftlich ein großer Erfolg. Das Abkommen, dass erst vor wenigen Tagen verkündet und von großen Teilen der deutschen Medien kaum beachtet wurde, stärkt die Zusammenarbeit zwischen den beiden Wirtschaftsräumen und sieht ganz konkrete Maßnahmen vor. EU-Vertreter sehen vor allem zwei zentrale wirtschaftliche Aspekte: Künftig soll Zollfreiheit für 99,9 Prozent der EU-Ausfuhren nach Chile gelten, was den Handel beflügeln dürfte. Zudem soll die Europäische Union einen besseren Zugang zu den reichen Rohstoffvorkommen des Andenstaats erhalten, vor allem mit Blick auf Kupfer und Lithium.