China wird von Corona-Welle überrollt

Während die Wirtschaft in den USA im dritten Quartal mit überraschend starken 3,2 Prozent gewachsen ist, ziehen am anderen Ende der Welt dunkle Wolken auf. Eine massive Corona-Welle überrollt derzeit China, schätzungsweise eine Million Menschen infizieren sich jeden Tag mit dem Virus.

Zwar hat der Rest der Welt auf ein Ende der strikten Corona-Maßnahmen im Reich der Mitte gewartet, aber die abrupte Abkehr von der Null-Covid-Politik macht die Sorgen über die Zukunft von Lieferketten und chinesischen Konsumenten nicht kleiner. Damit wurde zwar über das Jahr hinweg das Thema Corona vom Ukraine-Krieg, der Energiekrise und steigenden Inflationsraten aus den Schlagzeilen verdrängt. Nun bleibt es allerdings ein weiterer Risikofaktor für die Entwicklung des Börsenjahres 2023.

Der Deutsche Aktienindex ist gestern lehrbuchhaft in der Widerstandszone bei 14.160 Punkten umgedreht und notiert jetzt wieder in der Mitte der für das Jahresende erwarteten Seitwärtsspanne zwischen 13.800 und 14.200 Zählern. Erst wenn eine der beiden Marken durchbrochen wird, dürfte zwischen den Jahren bei geringen Umsätzen Dynamik in den Markt kommen. Spontane Impulse sollten dafür allerdings eher negativer Natur sein, so dass zu hoffen bleibt, dass der Markt von neuen Hiobsbotschaften verschont bleibt und nach einem turbulenten Börsenjahr zumindest einen ruhigen Ausklang erleben darf.