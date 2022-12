Lahme Behörden verhindern Einsatz ausländischer Pflegefachkräfte So erschwert die deutsche Bürokratie aktuell Arbeit und Recruiting (FOTO)

Berlin (ots) - Um das Dauerproblem der fehlenden Fachkräfte in der Pflege lösen

zu können, müssen Fachkräfte aus dem Ausland zu Hilfe gezogen werden. Das ist

bekannt, viele Politiker setzen sich dafür ein.



"Trotzdem macht die deutsche Bürokratie dieser Idee einen Strich durch die

Rechnung. Die lange Bearbeitungsdauer führt in der Realität dazu, dass die

Fachkräfte es gar nicht nach Deutschland schaffen", führt Dirk Bachmann aus. Er

ist Recruiting-Spezialist für Kliniken, Reha-Einrichtungen und medizinische

Versorgungszentren und kennt die Situation der Branche genau. Er erklärt in

diesem Ratgeber, warum die Gesundheitsversorgung durch ausländische Fachkräfte

hierzulande verhindert wird - und wie eine Arbeitsentlastung durch den Einsatz

von ausländischem Pflegepersonal dennoch möglich ist.