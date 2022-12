Aurania schliesst Privatplatzierung ab und informiert über das Bohrprogramm in Ecuador

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten

Toronto, Ontario, 22. Dezember 2022 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ...) freut sich bekannt zu geben, dass es die zweite und letzte Tranche (die "letzte Tranche") seiner nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung von 4.244.598 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") mit einem Bruttoerlös von bis zu 1.905.569 C$ abgeschlossen hat.10 (das "Angebot"), wie bereits am 31. Oktober 2022, 29. November 2022 und 1. Dezember 2022 angekündigt.

Insgesamt wurden 1.827.432 Einheiten in der letzten Tranche und 2.417.166 Einheiten in der ersten Tranche (die "erste Tranche") verkauft, jeweils zu einem Preis von 0,45 C$ pro Einheit (der "Ausgabepreis"). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 0,75 C$ pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum.

Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSXV und die Wertpapieraufsichtsbehörden. Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen und emittierbaren Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag ab dem Ausgabetag.

Der Nettoerlös des Angebots wird für Bohrungen und Explorationen auf dem Lost-Cities-Cutucu-Projekt des Unternehmens im Südosten Ecuadors sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden.

Weitere Einzelheiten zum Angebot, einschließlich der ersten Tranche, sind den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 31. Oktober 2022, 29. November 2022 und 1. Dezember 2022 zu entnehmen.

Update zum Tatasham-Bohrprogramm in Ecuador

Die Bohrungen auf dem Porphyr-Ziel Tatasham des Unternehmens im Südosten Ecuadors begannen Ende November und werden voraussichtlich im Januar 2023 fortgesetzt. Tatasham ist das größte geophysikalische Merkmal, dass das Unternehmen bei der magnetischen Luftbildvermessung identifiziert hat, die 2017 über dem Projektgebiet durchgeführt wurde.