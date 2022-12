Neuer Preisdeckel gegen russisches Öl erhöht Druck auf Moskau

Köln (ots)



- Preisdeckel für russisches Rohöl seit dem 5. Dezember 2022 in Kraft.

- Gemeinsames Agieren des Westens könnte langfristig Wirkung zeigen.



Am 5. Dezember trat eine von den G7, Australien und der EU verhängte

Preisobergrenze für russisches Rohöl in Kraft. Die Maßnahme verbietet

Schiffseignern, Finanziers und Versicherern den Handel mit russischem Rohöl,

falls dessen Preis über der Schwelle von 60 US-Dollar liegt. Der Preisdeckel ist

ein Versuch, die Belieferung mit russischem Öl aufrechtzuerhalten und

gleichzeitig dem Kreml eine üppige Dividende aufgrund steigender Ölpreise zur

Finanzierung des Krieges in der Ukraine zu verweigern. Laut Thomas Langen,

Senior Regional Director Deutschland, Mittel- und Osteuropa, wird der

Preisdeckel kurzfristig wenig Effekte zeigen, da Russland die Maßnahmen umgehen

könnte. Langfristig könnte er dennoch wirken.