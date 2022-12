ADV-Prognose für 2023 Die Flughäfen in Deutschland blicken mit Optimismus ins neue Jahr / Flughafenverband ADV rechnet mit weiterer Erholung der Passagiernachfrage

Berlin (ots) - Am letzten Tag vor Weihnachten hat der Flughafenverband ADV in

Berlin seine Prognose für 2023 vorgestellt. Die Flughäfen in Deutschland blicken

mit Optimismus ins neue Jahr und rechnen mit einer deutlichen Erholung der

Reisenachfrage:



- Der Erholungstrend setzt sich im kommenden Jahr fort. Für 2023 prognostiziert

die ADV, dass gemessen am Vorkrisenjahr 2019 wieder 82 Prozent der Passagiere

erreicht werden. Dies entspricht 205 Millionen Passagieren an den deutschen

Flughäfen (gegenüber 248 Millionen Passagieren im Jahr 2019).

- Die Verkehrsexperten der ADV rechnen erst für das Jahr 2025 mit einer Rückkehr

zu den Vorkrisenwerten bei der Passagiernachfrage.