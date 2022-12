DAX bleibt nach Kursrutsch über 13.900 Punkten

Solange der DAX den Bereich um 13.800/13.900 Punkten verteidigen kann, ist nun eher mit einer Seitwärtsbewegung und in der Folge mit einem neuen Kursanstieg zu rechnen. Eine neue Aufwärtsbewegung ist aber wohl eher erst Anfang Januar zu erwarten.

Am heutigen Freitag stehen am Vormittag keine wichtigen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Am Nachmittag um 14:30 Uhr werden dann aber in den USA die Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für November erwartet. Ebenfalls um 14:30 Uhr werden die Konsumausgaben für November in den USA veröffentlicht. Um 16:00 Uhr folgt dann das Konsumklima der Uni Michigan für Dezember. Am Abend um 21:30 Uhr steht dann wieder der Commitments of Traders (COT) Report im Fokus, der einen Einblick in die Positionierungen der US-Investoren bietet und damit einen Hinweis auf den weiteren Verlauf im US-Markt geben könnte.