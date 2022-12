BARCLAYS stuft SANOFI auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sanofi nach mehreren Branchenveranstaltungen sowie Gesprächen mit Investoren in den USA auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Aktie des Pharmakonzerns zähle neben Argenx, AstraZeneca, Grifols, Hikma, Merck KGaA, Novartis und Recordati zu den Titeln, bei denen die Erwartungen von Investoren an das Jahr 2023 eher positiv erschienen, schrieb Analystin Emily Field in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die meisten Anleger hätten Horizon Therapeutics für einen sinnvollen Zukauf gehalten und fragten sich, was ein neues Übernahmeziel sein könnte. Der Rückzieher der Franzosen habe den Markt etwas überrascht. Der Bewertungsrückstand auf Novartis erscheine nun aber zu groß./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2022 / 23:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2022 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

