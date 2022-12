"Ich werde keine Aktien verkaufen, auf keinen Fall im nächsten Jahr und wahrscheinlich auch nicht im Jahr danach", sagte Musk auf die Kritik des langjährigen Investors Ross Gerber. Danach legte die Tesla-Aktie leicht zu, nachdem sie in der laufenden Handelswoche ein Fünftel ihres Börsenwerts verlor.

Die kanadische Investmentbank Canaccord Genuity geht davon aus, dass die „komisch schlechte“ Stimmung sowie die Verzweiflung der Aktionäre vorübergehen. "Wir passen unsere Schätzungen und unser Kursziel auf 275 US-Dollar an, vertrauen aber darauf, dass sich diese Feiertagskohle mit dem derzeitigen Druck und etwas Geduld in einen langfristigen Performance-Diamanten verwandeln wird", so Canaccord-Analyst George Gianarikas bei CNBC. Derzeit steht die Aktie bei 127 US-Dollar. Nicht so optimistisch sind unsere w:o-User: