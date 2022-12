"BKK firmus"- günstigste bundesweit geöffnete Krankenkasse Deutschlands

--------------------------------------------------------------

Jetzt informieren

http://ots.de/7UA6tc

--------------------------------------------------------------



Bremen (ots) - Die bundesweit geöffnete Krankenkasse "BKK firmus" mit ihren

Haupt-Standorten in Bremen und Osnabrück erhöht minimal Ihren Zusatzbeitrag zum

01.01.2023 auf 0,90 % und gehört damit mit zu den günstigsten Krankenkassen

Deutschlands. Dies hat der Verwaltungsrat in seiner letzten Sitzung einstimmig

beschlossen.





Seit November 2022 steht bereits fest, dass der durchschnittliche Zusatzbeitragder gesetzlichen Krankenkassen sich zum Jahreswechsel um 0,3 Prozentpunkte von1,3 % auf 1,6 % anheben wird. Eine Vielzahl an Krankenkassen hat inzwischenihren individuellen Zusatzbeitrag für 2023, bei dem es sich in den meistenFällen um eine Erhöhung handelt, bekannt gegeben. Bei einigen Krankenkassenwurde der durchschnittliche Zusatzbeitrag sogar überschritten. Zum Jahresauftakt2023 haben nun mehrere Millionen Kunden die Möglichkeit, perSonderkündigungsrecht ihre Krankenkasse zu wechseln.Umfangreiches Angebot an Zusatzleistungen bleibt bestehenIm Zuge der steigenden Ausgaben hat sich der Verwaltungsrat der BKK firmusentschlossen, den individuellen Zusatzbeitrag von 0,84 % nur leicht auf 0,90 %zu erhöhen. Trotz dieser Anpassung auf dem Markt liegt sie damit weit unter demDurschnitt und gehört mit zu den günstigsten bundesweit wählbaren Krankenkassen.Eine schlanker Verwaltungsapparat gepaart mit seriöser Finanzpolitik ermöglichtdiese Entwicklung. Im Vergleich zu teureren Mitbewerbern ergibt sich einejährliche Ersparnis von bis zu 269 EUR.Noch größer wird die finanzielle Entlastung, wenn man den Wert der diversenZusatzleistungen einberechnet, die mehrere hundert Euro pro Jahr und Mitgliedbetragen. Diese Mehrleistungen werden den Versicherten auch 2023 im vollenUmfang zur Verfügung stehen. Damit gehört die BKK firmus weiter zu denMarktführern und bietet ihren Versicherten beispielsweise auch künftig einenZuschuss zur Professionellen Zahnreinigung, Kostenübernahme bei Schutzimpfungenu.v.m. an.TOP-Service macht sich in der Öffentlichkeit bemerkbarNeben dem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis ist es der ausgezeichneteKundenservice, der die Betriebskrankenkasse so beliebt macht. Nicht nur dasenorme Kundenwachstum in den vergangenen Jahren zeigt diese Beliebtheit, auchauf diversen Bewertungsplattformen (z.B. Trustpilot, Stand 12/2022) ist die BKKfirmus Vorreiter in der Kundenzufriedenheit. Möglich wird dies durch das "...gesundum gute" Gesamtpaket aus Preis, Leistungen und einem TOP-Service, aberauch Klimaneutralität.Die BKK firmusDie BKK firmus ist entstanden durch den Zusammenschluss mehrerer erfolgreicherBetriebskrankenkassen in Nord-West-Deutschland und ist mittlerweile für alleVersicherten bundesweit geöffnet. Mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiteran 12 Standorten betreuen über 260.000 Kundinnen und Kunden sowie über 80.000Arbeitgeber.Pressekontakt:BKK firmusGottlieb-Daimler-Str. 1128237 Bremen0421 64343 oder 0541 331410Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/139201/5401736OTS: BKK firmus