noco-noco kündigt "X-SEPA(TM)" an, eine revolutionäre Separatortechnologie

Singapur (ots/PRNewswire) - X-SEPATM geht über das typische Konzept eines

Separators hinaus, um Batterien einen neuen Mehrwert zu bieten; Muster werden ab

Januar 2023 ausgeliefert



noco-noco Pte. Ltd. ("noco-noco") gibt die Einführung des X-SEPATM bekannt,

eines bahnbrechenden Separators, der dazu beiträgt, die Leistung der bestehenden

Batterietechnologien zu verbessern und die Entwicklung von Batterien der

nächsten Generation zu beschleunigen. Der X-SEPATM verfügt über dreidimensional

angeordnete Poren und eine mehrschichtige Struktur. Er bietet eine optimale

Kombination aus Membranstärke, hoher Porosität und verbesserter

Batterieleistung. noco-noco hat nun die Herausforderungen der Massenproduktion

überwunden und wird im Januar 2023 mit der Auslieferung von Mustern des X-SEPATM

beginnen.





Einen neuen Markt schaffenX-SEPATM ist eine Technologieplattform, die über das typische Konzept einesSeparators hinausgeht, um Batterien einen neuen Mehrwert zu bieten. DieMuttergesellschaft von noco-noco, 3DOM Alliance Inc. ("3DOM Alliance"),präsentiert X-SEPATM nach acht Jahren Forschung und Entwicklung, umUmweltprobleme wirklich zu lösen. Der Separator hat die wichtigste Funktion ineiner Batterie: Er ist eine Komponente, die die Anode und die Kathode isoliert,Elektrolyte hält und die Ionenleitfähigkeit zwischen den Elektrodengewährleistet. Der einschichtige Separator von 3DOM Alliance hat eine höherePorosität und eine einheitliche labyrinthische Porenstruktur, die die Bildungvon Dendriten unterdrückt. Die Erhöhung der Porosität reduziert jedoch dieStärke des Separators. So entstand bei der Suche nach mehr Stärke, derUnterdrückung von Dendriten und höherer Porosität der mehrschichtige X-SEPATM.Der X-SEPATM gleicht die Leistungsfähigkeit durch höhere Porosität in denäußeren Schichten und größere Stärke in der mittleren Schicht erfolgreich aus.Diese Ergebnisse stammen aus einem von der New Energy and Industrial TechnologyDevelopment Organization (NEDO) finanzierten Projekt.Der zum Patent angemeldete mehrschichtige Separator der 3DOM Alliance mit einerdreidimensional angeordneten makroporösen Struktur bietet Batterien längereLebensdauer, höhere Zuverlässigkeit (reduzierte Unfallrate usw.) und höhereEntladungsrate. Mit dem X-SEPATM ausgestattete Batterien verfügen außerdem übereine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und eignen sich für leistungsintensiveAnwendungen wie Starts und Landungen im Bereich der Luftmobilität. Die meistenherkömmlichen Batterien können hohen Temperaturen nicht standhalten undverlieren in tropischen Gebieten mit hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeitschnell an Leistungsfähigkeit. Aufgrund seiner einzigartigen Struktur und seines