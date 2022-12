Der Zeitraum zwischen März 2020 und Januar 2022 war bei der Ford-Motor-Aktie von einer beispiellosen Rallye geprägt, hierbei ging es von 3,96 bis auf 25,87 US-Dollar aufwärts. Die steile Rallye forderte jedoch kürzlich ihren Tribut und sorgte für eine längere Konsolidierungsphase zurück in den Bereich von 11,15 US-Dollar. Dieses Niveau brachte allerdings nur temporäre Gewinne hervor, die Ausreißer auf der Oberseite werden zuletzt immer kleiner und spiegeln dadurch die prekäre Lage in der Aktie bestens wider. Aus technischer Sicht könnte sogar eine größere SKS-Formation aktiviert werden und dem Papier in den kommenden Wochen noch einmal ordentlich zusetzen.

Bullen fast chancenlos

Die eklatante Schwäche von Ford Motor könnte zu einem Bumerang für die übertriebene Kursrallye der letzten zwei Jahre werden und neuerliches Korrekturpotenzial entfalten. Unterhalb von 10,61 US-Dollar lägen potenzielle Ziele um 9,53 und darunter im Bereich von 8,04 US-Dollar für das Wertpapier von Ford. Genauso wahrscheinlich ist derzeit allerdings auch ein Rebound zurück in den Bereich des EMA 200 bei 12,71 US-Dollar. Eine weitere hohe Hürde wartet auf Anleger nur knapp darüber mit dem EMA 50 bei derzeit 14,01 US-Dollar. Eine Aktivierung der zuletzt ausgebildeten SKS-Formation sollte mindestens mit einem eindeutigen Wochenschlusskurs bestätigt werden.