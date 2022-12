OLG Karlsruhe urteilt auf Fehler in Sparkassenverträgen - jetzt Vorfälligkeitsentschädigung zurückfordern

Hamburg (ots) - Ein neues Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe machtVerbrauchern Hoffnung, in der Vergangenheit gezahlteVorfälligkeitsentschädigungen jetzt zurückfordern zu können. DasOberlandesgericht hat in seinem Urteil vom 20.12.2022 - 17 U 748/20 -entschieden, dass Angaben zu den Ratenzahlungen in Immobiliendarlehensverträgender deutschen Sparkassen dazu führen können, dass die Frist für die Ausübung desVerbraucher-Widerrufsrechts nicht zu laufen beginnt. "Zwar beträgt dieWiderrufsfrist auch in diesen Fällen nur wenige Wochen, die Frist beginnt jedochnoch gar nicht zu laufen, weshalb ein Widerruf selbst noch viele Jahre nachVertragsabschluss wirksam erklärt werden kann", erläutert der HamburgerRechtsanwalt Christian Rugen von HAHN Rechtsanwälte. "Es handelt sich um einsogenanntes ewiges Widerrufsrecht, wenn ein Darlehensvertrag Fehler wiebeispielsweise zu den Ratenzahlungen enthält", so Anwalt Rugen weiter.Rechtsfolge eines wirksamen Widerrufs ist die vollständige Rückabwicklung deswiderrufenen Immobiliardarlehens. Im Rahmen dieser Rückabwicklung kann derDarlehensnehmer auch eine in der Vergangenheit gezahlte Vorfälligkeitsentschädigung zurückfordern. Eine Vorfälligkeitsentschädigung wirdvon Banken und Sparkassen regelmäßig in den Fällen der vorzeitigen Rückzahlungdes Darlehens bei Verkauf der Immobilie verlangt. In der Vergangenheit handeltees sich um Beträge, die im vier- bis fünfstelligen Bereich lagen.