Fortführungslösung von Schwarz Werkzeugbau erfolgreich abgeschlossen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Preußisch Oldendorf (ots) - Die Fortführungslösung im gerichtlichenSanierungsverfahren des mittelständischen Automobilzulieferers Heinz SchwarzGmbH & Co. KG ist nunmehr auch formell erfolgreich abgeschlossen: Nach derUnterzeichnung des Kaufvertrages mit dem Investor am 11. November 2022 sindzwischenzeitlich auch die letzten Hindernisse aus dem Weg geräumt und alleBedingungen für den Übergang des Unternehmens auf den Investor erfüllt. Damitist die Übernahme rechtlich wirksam und der Geschäftsbetrieb von SchwarzWerkzeugbau wird rückwirkend zum 01. Oktober 2022 auf die Kesseböhmer Gruppeübertragen. "Nachdem die Gläubigerversammlung vor dem Amtsgericht Bielefeld denKaufvertrag einstimmig genehmigt hatte, sind alle Beteiligten nun umsoerleichterter und erfreuter über dessen Inkrafttreten. Dass der Fortbestand vonSchwarz Werkzeugbau noch in diesem Jahr final umgesetzt werden konnte, war nurdurch den Pragmatismus und Lösungswillen auf allen Seiten möglich. Meinbesonderer Dank gilt dem Investor Oliver Kesseböhmer, den beteiligten(Haupt-)Kunden und Banken und nicht zuletzt der Geschäftsführung und denhochmotivierten Mitarbeitern, ohne die diese erfolgreiche Umsetzung nichtmöglich gewesen wäre", resümiert Sachwalter Rechtsanwalt Stefan Meyer von derPLUTA Rechtsanwalts GmbH."Es geht weiter mit voller Kraft""'Bei Schwarz Werkzeugbau geht es weiter!' - das ist für uns der Satz des Tages.Damit erfährt ein turbulentes Jahr, das für uns alle nicht einfach war, dochnoch einen gelungenen Abschluss. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kundenund Partner können mit der beruhigenden Nachricht, dass es weiter geht, in dieverdiente Weihnachtszeit gehen. Ich danke allen ganz herzlich für ihreLoyalität, ihre Ausdauer und ihre Zuversicht. Gemeinsam können wir jetzt wiedermit voller Kraft im neuen Jahr durchstarten", sagt Diedrich Diedrichsen, der alsGeschäftsführer der Fortführungsgesellschaft auch nach der Übernahme dasUnternehmen leitet. Beim Standort, den Kundenaufträgen und dem Namen "SchwarzWerkzeugbau" gibt es ebenfalls keine Veränderungen. Aber auch der Investor isteine Konstante für den traditionsreichen Werkzeugbauer: Die Kesseböhmer Gruppewar und ist bereits langjähriger Mitgesellschafter des Unternehmens; durch diejetzt umgesetzte noch stärkere Verankerung in den KesseböhmerUnternehmensverbund ergeben sich für Schwarz Werkzeugbau zusätzlichestrategische Optionen und Synergien.Bei seiner Arbeit konzentriert sich Schwarz Werkzeugbau weiter auf dasAutomobilgeschäft, wird aber noch mehr Fokus auf das Seriengeschäft legen und