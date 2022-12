Kulturtourismus erhält Auftrieb durch die 9. Chengdu Creativity & Design Week

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Paddleboarding, Felsenklettern,

Geländefahrten, Inselmarathon - dies waren neue Aktivitäten, die von den

thailändischen Ausstellern auf der 9. Chengdu Creativity & Design Week unter den

Stichwörtern "Sport-Tourismus" und "Outdoor-Sport" empfohlen wurden. Das Land

mit seiner köstlichen Landesküche, wunderschöner Landschaft und

charakteristischer Kultur startete eine Werbeaktion in Chengdu, um mehr

chinesische Touristen nach Thailand zu locken und dort eine Reise voller

Überraschungen und trendigen Erlebnissen zu verbringen.



Darüber hinaus wurden in Chengdu ähnliche Themenpunkte, wie

Outdoor-Kulturtourismus und Sportreisen, präsentiert. Während der diesjährigen

Chengdu Creativity & Design Week wurden an den Ständen verschiedene neue

Produkte präsentiert, wie ein Geländefahrzeug, ein Zelt im Dunhuang-Stil und ein

Kaffeewagen, womit dem Publikum ein immersives Camping-Erlebnis vermittelt

wurde. Auch Trendsportaktivitäten wie Skifahren, Radfahren auf grünen Wegen und

Wassersport stießen auf großes Interesse.