Wirtschaft Nichtmal jeder zweite ICE im Dezember pünktlich

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ausgerechnet an den Tagen rund um Weihnachten, an denen viele Deutsche mit der Bahn unterwegs sind, drohen besonders viele ICEs im Fernverkehr zu spät oder gar nicht ans Ziel zu kommen. Darauf deuten Daten der Plattform "Zugfinder.net" zu den ersten drei Dezember-Wochen hin, über die die "Welt am Sonntag" berichtet.



Demnach war in dem Zeitraum nicht einmal jeder zweite ICE pünktlich. Nur gut 49 Prozent der Schnellzüge kamen zum geplanten Zeitpunkt an, acht Prozent fuhren gar nicht erst los oder erreichten ihren Endbahnhof nicht. An einzelnen Tagen fiel die Bilanz noch schlechter aus: Vom 12. bis 16. Dezember erreichten laut "Zugfinder.net" jeweils nur etwa ein Drittel der ICE pünktlich ihr Ziel.