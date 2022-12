Falkensteiner Pilotversuch Freiwillige Trinkgeld-Pauschale

Wien (ots) - Die Falkensteiner Hotelgruppe testet seit einem knappen Jahr ein

neues Modell einer freiwilligen Trinkgeld-Pauschale in einigen ihrer Häuser und

berichtet von sehr positivem Feedback der Gäste und Mitarbeiter_innen



Wien, am 23. Dezember 2022. Auch in der Hotellerie wird immer seltener mit

Bargeld bezahlt. Das wirkt sich auch auf das Trinkgeld für die Mitarbeiter_innen

aus. Wo früher unkompliziert ein paar Euro in bar gegeben wurden, ist das in

Zeiten von Karten- und Handyzahlung nicht mehr so. Damit ist auch das Trinkgeld

weniger geworden. Nachdem vermehrten Nachfragen von Gästen welche alternativen

Möglichkeiten es gäbe, den Mitarbeiter_innen Trinkgeld zukommen zu lassen,

reagiert die Falkensteiner Gruppe jetzt mit einem neuen Pilot-Modell. Ziel war

es, ein System zu finden, das den Gästen einen angenehmen und unkomplizierten

Service bietet, freiwillig Trinkgeld zu geben und für die Mitarbeiter_innen

wieder mehr Trinkgeld und eine faire Aufteilung ermöglicht.