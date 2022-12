NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am Freitag ihre Auftaktverluste abgeschüttelt und sind ins Plus gedreht. Auslöser für das insgesamt moderate Hin und Her waren Konjunkturdaten. Allerdings warnte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management, davor, zu viel in die derzeitigen Marktbewegungen hinein zu interpretieren, da es an angesichts der bevorstehenden Feiertage an Umsätzen fehle.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,15 Prozent auf 33 075,67 Punkte zu, was einen Wochengewinn von 0,5 Prozent bedeuten würde.