FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag leicht zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,0625 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro noch zeitweise unter 1,06 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0622 (Donnerstag: 1,0633) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9414 (0,9405) Euro.

Kurz vor Weihnachten verlief der Handel aber insgesamt in ruhigen Bahnen. Konjunkturdaten aus der Eurozone lieferten zunächst kaum Impulse. So wuchs die Wirtschaft in Spanien im Sommer im Vergleich zum Frühjahr etwas weniger als bislang gedacht. Aus Italien kamen unterschiedliche Signale: Dort blicken die Verbraucher im Dezember zwar zuversichtlicher in die Zukunft. In der Industrie aber ist man etwas skeptischer.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88030 (0,88243) britische Pfund, 140,86 (140,42) japanische Yen und 0,9867 (0,9852) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1800 Dollar gehandelt. Das waren etwa sieben Dollar mehr als am Vortag./jsl/bek/he

