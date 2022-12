Hisense bringt den Bereich der Laserdisplays mit der DLP®-Technologie von Texas Instruments voran

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Auf der Global Partner Conference am 18.

Dezember stellte Hisense eine neue 8K-Laser-Display-Technologie vor, die durch

die DLP®-Technologie von Texas Instruments (TI) ermöglicht wird. Auf der

Konferenz wurde Amichai Ron, Senior Vice President bei TI, eingeladen, eine Rede

zu halten, in der er die enge Zusammenarbeit mit Hisense vorstellte und

erläuterte, wie die beiden Unternehmen die Laser-Display-Branche vorantreiben.



Seit Hisense vor 15 Jahren in die Laser-Display-Branche eingestiegen ist, hat

sich das Unternehmen der Entwicklung der 4K- und später der 8K-Technologie

verschrieben. In den vergangenen Jahren hat Hisense nach der bestmöglichen

Laserquelle für Laser-TVs geforscht und erfolgreich eine ausgereifte

Laser-Display-Technologie entwickelt, die auf der DLP-Technologie von TI

basiert. Dank dieser Technologie können Hisense Laser TVs nun allen Kunden

ultrahochauflösende Displays und erstklassige Audioqualität bei geringerem

Stromverbrauch bieten. In Zusammenarbeit mit dem Chipsatz-Hersteller Texas

Instruments hat Hisense hochentwickelte Laser-Displays entwickelt, die Museen,

Kunstgalerien und sogar Restaurants in die Lage versetzen, ein umfassendes

Erlebnis zu bieten.