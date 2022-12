Ferrari World Abu Dhabi nimmt am 12. Januar 2023 Mission Ferrari in Betrieb

Exklusive Probefahrten für Jahreskarteninhaber ab dem 5. Januar 2023

ABU DHABI, VAE, 23. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Ferrari World Abu Dhabi bereitet sich darauf vor, die fesselndste Mega-Achterbahn der Welt, Mission Ferrari, am 12. Januar 2023 zu eröffnen. Diese neue Ergänzung wird das spannende Angebot des weltweit führenden Themenparks auf eine noch breitere Palette von Fahrgeschäften und Attraktionen erweitern, die von Ferrari inspiriert sind, sowohl für Erwachsene als auch für jüngere Besucher. Glückliche Jahreskarteninhaber kommen ab dem 5. Januar 2023 in den Genuss exklusiver Probefahrten, bevor die mit Spannung erwartete Mission Ferrari offiziell in Betrieb genommen wird. Die kontinuierliche Verbesserung des Besuchererlebnisses in Ferrari World Abu Dhabi wird durch jede neu hinzugefügte Attraktion aufs Neue bestätigt.