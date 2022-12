Nach dem Crash ausgelöst durch die Corona-Pandemie von 124,46 auf 72,70 US-Dollar setzte nur wenig später eine massive Erholungsbewegung ein, nur ein Jahr später gelang es die Vor-Corona-Hochs zu durchbrechen und noch eine Rallyebeschleunigung auf 228,84 US-Dollar bis Januar dieses Jahres durchzuziehen. Dort wechselte der Trend in eine Konsolidierung, in einem ersten Schritt ging es hierbei in den Unterstützungsbereich von 156,70 US-Dollar abwärts. Damit aber nicht genug, die Aktie wurde weiter durchgereicht und landete schließlich auf dem EMA 200 auf Wochenbasis bei 147,58 US-Dollar. Aber selbst dieses Niveau vermag nicht wirklich zu einer Stabilisierung beizutragen, weshalb die Vermutung weitere Verluste sehr nahe liegt. Auch aus technischer Sicht würde eine Aufgabe dieses Supports eine neuerliche Verkaufswelle auslösen können.

Dreh- und Angelpunkt EMA 200