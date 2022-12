Kursverluste gab es erneut auch in Moskau. Dort gab der RTS-Index um 0,64 Prozent auf 963,51 Punkte nach und verbuchte damit seinen bereits vierten Verlusttag in fünf Sitzungen./ste/sto/APA/ck/he

Die vier umsatzstärksten Werte waren KGHM mit plus 0,2 Prozent, PKO Bank mit minus 1,0 Prozent, PKN Orlen, die unverändert schlossen, sowie PZU, die um 0,9 Prozent nachgaben. Kety schlossen mit plus 2,3 Prozent bei 465,50 Zloty. Die Analysten von Erste Group hoben die Aktie des Aluminiumherstellers nach den jüngsten Kursverlusten von "Reduce" auf "Hold". Das Kursziel wurde jedoch von 520,3 auf 457,7 Zloty gekappt.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Freitag keine einheitliche Richtung gefunden. In Prag wurden Gewinne verbucht, während es in Budapest und Moskau abwärts ging. In Warschau schloss der Aktienmarkt fast unverändert.

